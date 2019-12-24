Газпром выплатил Нафтогазу $2,9 миллиарда долга

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“Нафтогаз” подтвердил получение от российского “Газпрома” 2,918 млрд долларов компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года.
Об этом сообщил в FACEBOOK исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.
“Да, Украина получила 2,918 миллиардов долларов США от Газпрома во исполнение решения Стокгольмского арбитража! Подробности позднее”, – написал он.
“Таким образом, суммарно по результатам транзитного арбитража Нафтогаз получил от Газпрома 5 млрд долл. Сегодняшний платеж Газпрома включает погашение как не выплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 млрд долл.), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 г. Нафтогаз приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 гг. и ее намерение продолжать транспортировку газа в ЕС по территории Украины”, – говорится в заявлении компании.
Подчеркивается. что стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года.
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