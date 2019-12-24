Газпром выплатил Нафтогазу $2,9 миллиарда долга

“Нафтогаз” подтвердил получение от российского “Газпрома” 2,918 млрд долларов компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года.

Об этом сообщил в FACEBOOK исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.

“Да, Украина получила 2,918 миллиардов долларов США от Газпрома во исполнение решения Стокгольмского арбитража! Подробности позднее”, – написал он.

“Таким образом, суммарно по результатам транзитного арбитража Нафтогаз получил от Газпрома 5 млрд долл. Сегодняшний платеж Газпрома включает погашение как не выплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 млрд долл.), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 г. Нафтогаз приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 гг. и ее намерение продолжать транспортировку газа в ЕС по территории Украины”, – говорится в заявлении компании.

Подчеркивается. что стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года.

Справка Finance.ua:

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулирование взаимных требований.

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.