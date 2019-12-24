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ТОП-10 автомобилей, которые выбирали украинцы в 2019 году

ТОП-10 автомобилей, которые выбирали украинцы в 2019 году

В течение 2019 года в Украине на учет было поставлено почти 88,5 тыс. новых легковых автомобилей, что свидетельствует о приросте на рынке на 8%.

Об этом сообщает Укравтопром.

По итогам года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто Украины уверенно заняла RENAULT, автомобили которой за год получили 14 603 своих первых регистрационных номера, что на 2/3 больше, чем в 2018 году.

Самым популярным автомобилем года стал KIA Sportage, предпочтение которому отдали 6027 украинских автомобилистов. Реализация “Спортеджей” в Украине за год выросла на 93%.

Самые популярные марки на авторынке в 2019 году:

  • RENAULT – 14 603 шт.;
  • TOYOTA – 12 570 шт.;
  • KIA – 7586 шт.;
  • SKODA – 6231 шт.;
  • NISSAN – 5333 шт.;
  • HYUNDAI – 5099 шт.;
  • VOLKSWAGEN – 4675 шт.;
  • SUZUKI – 2614 шт.;
  • MAZDA – 2483 шт.;
  • PEUGEOT – 2366 шт.

Самые популярные модели в 2019:

  • KIA Sportage – 6027 шт.;
  • RENAULT Duster – 5202 шт.;
  • RENAULT Logan – 4489 шт.;
  • TOYOTA RAV-4 – 4227 шт.;
  • RENAULT Sandero – 3246 шт.

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По материалам Finance.UA
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