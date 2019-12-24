ТОП-10 автомобилей, которые выбирали украинцы в 2019 году

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В течение 2019 года в Украине на учет было поставлено почти 88,5 тыс. новых легковых автомобилей, что свидетельствует о приросте на рынке на 8%.
Об этом сообщает Укравтопром.
По итогам года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто Украины уверенно заняла RENAULT, автомобили которой за год получили 14 603 своих первых регистрационных номера, что на 2/3 больше, чем в 2018 году.
Самым популярным автомобилем года стал KIA Sportage, предпочтение которому отдали 6027 украинских автомобилистов. Реализация “Спортеджей” в Украине за год выросла на 93%.
Самые популярные марки на авторынке в 2019 году:
Самые популярные модели в 2019:
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