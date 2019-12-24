ТОП-10 автомобилей, которые выбирали украинцы в 2019 году

В течение 2019 года в Украине на учет было поставлено почти 88,5 тыс. новых легковых автомобилей, что свидетельствует о приросте на рынке на 8%.

Об этом сообщает Укравтопром.

По итогам года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто Украины уверенно заняла RENAULT, автомобили которой за год получили 14 603 своих первых регистрационных номера, что на 2/3 больше, чем в 2018 году.

Самым популярным автомобилем года стал KIA Sportage, предпочтение которому отдали 6027 украинских автомобилистов. Реализация “Спортеджей” в Украине за год выросла на 93%.

Самые популярные марки на авторынке в 2019 году:

RENAULT – 14 603 шт.;

TOYOTA – 12 570 шт.;

KIA – 7586 шт.;

SKODA – 6231 шт.;

NISSAN – 5333 шт.;

HYUNDAI – 5099 шт.;

VOLKSWAGEN – 4675 шт.;

SUZUKI – 2614 шт.;

MAZDA – 2483 шт.;

PEUGEOT – 2366 шт.

Самые популярные модели в 2019:

KIA Sportage – 6027 шт.;

RENAULT Duster – 5202 шт.;

RENAULT Logan – 4489 шт.;

TOYOTA RAV -4 – 4227 шт.;

RENAULT Sandero – 3246 шт.

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