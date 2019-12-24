В Таиланде запретили пластиковые пакеты в крупных магазинах

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Таиланд начал год с запрета одноразовых пластиковых пакетов в крупных магазинах, продолжив кампанию, начатую правительством, пишет JakartaPost.
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Полный запрет пластиковых пакетов планируют ввести в 2021 году. Около 25 тысяч магазинов, включая супермаркеты и универмаги, прекратили выдавать покупателям одноразовые целлофановые пакеты.
«Таиланд занял шестое место среди ведущих стран мира, которые сбрасывают отходы в море», – рассказал министр природных ресурсов и окружающей среды Варавут Силпа-Арча после раздачи многоразовых пакетов населению.
Таиланд использует около 45 миллиардов пластиковых пакетов в год, что вызывает беспокойство по поводу состояния окружающей среды. Правительство призывает людей прекратить использовать такие пакеты.
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