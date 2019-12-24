ПриватБанк обнародовал график работы на праздники

Государственный “ПриватБанк” обнародовал график работы на новогодние праздники в конце 2019 – начале 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как будут работать отделения Приватбанка в праздничные дни:

28 декабря – режим работы всех отделений сокращен на 1 час;

29 декабря – работают отделения с графиком работы по воскресеньям;

30 декабря – работают отделения с графиком работы по субботам;

31 декабря – работают отделения с графиком работы по воскресеньям, режим работы сокращен на 1 час;

1 января – отделения не работают;

2-3 января – стандартный режим работы;

6 января – работают отделения с графиком работы по воскресеньям;

7 января – отделения не работают.

График работы отделений по ссылке .

В то же время терминалы, банкоматы и мобильный банкинг работают круглосуточно.