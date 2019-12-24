ПриватБанк обнародовал график работы на праздники

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Государственный “ПриватБанк” обнародовал график работы на новогодние праздники в конце 2019 – начале 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как будут работать отделения Приватбанка в праздничные дни:
График работы отделений по ссылке.
В то же время терминалы, банкоматы и мобильный банкинг работают круглосуточно.
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