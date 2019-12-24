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ПриватБанк обнародовал график работы на праздники

ПриватБанк обнародовал график работы на праздники

Государственный “ПриватБанк” обнародовал график работы на новогодние праздники в конце 2019 – начале 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как будут работать отделения Приватбанка в праздничные дни:

  • 28 декабря – режим работы всех отделений сокращен на 1 час;
  • 29 декабря – работают отделения с графиком работы по воскресеньям;
  • 30 декабря – работают отделения с графиком работы по субботам;
  • 31 декабря – работают отделения с графиком работы по воскресеньям, режим работы сокращен на 1 час;
  • 1 января – отделения не работают;
  • 2-3 января – стандартный режим работы;
  • 6 января – работают отделения с графиком работы по воскресеньям;
  • 7 января – отделения не работают.

График работы отделений по ссылке.

В то же время терминалы, банкоматы и мобильный банкинг работают круглосуточно.

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По материалам Finance.UA
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