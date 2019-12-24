Правительство планирует отменить часть штрафов для пользователей РРО

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство одобрило проект изменений в Закон «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и ряда законов Украины, которые касаются детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.
Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.
Читайте также: Как будет действовать электронный чек
«Это необходимые изменения, которые сделают невозможными применения штрафов к предпринимателям ввиду возможных недостатков РРО, уменьшат риск коррупции со стороны проверяющих органов и помогут бизнесу адаптироваться к новым требованиям по РРО», – комментирует законопроект заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович.
В проекте прописано предложение отмены некоторых видов штрафов в случае использования программного РРО за:
Правительство планирует внедрение риск-ориентированного подхода при проведении ГНС фактических проверок по соблюдению физическими лицами – предпринимателями требований в сфере применения РРО.
А также благодаря проекту изменений в закон можно будет доработать программные РРО с учетом потребностей бизнеса и целей государственной фискальной политики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина взыскала первый штраф за нарушение авиапространства в КрымуВчера, 20:45 - 1251 5
Гривневые депозиты выгоднее валютных — Нацбанк7 ч. назад - 1169 4
В правительстве ожидают, что гривна и в дальнейшем будет постепенно усиливаться4 ч. назад - 1213 3
В Украине планируют установить плату за проезд иностранных грузовиков дорогами Украины – МининфраструктурыВчера, 14:36 - 525 3
Кабмин перевел "зеленую" энергию на электронные аукционы6 ч. назад - 395 2
Межбанк: доллар взлетел вверх, как по мановению волшебной палочкиВчера, 18:32 - 6270
Suzuki показал стильный кроссовер за 12 000 долларовВчера, 22:00 - 4172
Как определить будущий размер пенсииВчера, 17:00 - 4082
Деньги каждому : в "Слуге народа" рассказали, как хотят платить за землюВчера, 21:01 - 2803
Курс наличного доллара3 ч. назад - 2014
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 2571 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2082 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1775
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1709 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4916 3