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Правительство планирует отменить часть штрафов для пользователей РРО

Правительство планирует отменить часть штрафов для пользователей РРО

Правительство одобрило проект изменений в Закон «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и ряда законов Украины, которые касаются детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

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«Это необходимые изменения, которые сделают невозможными применения штрафов к предпринимателям ввиду возможных недостатков РРО, уменьшат риск коррупции со стороны проверяющих органов и помогут бизнесу адаптироваться к новым требованиям по РРО», – комментирует законопроект заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович.

В проекте прописано предложение отмены некоторых видов штрафов в случае использования программного РРО за:

  • контрольная лента не напечатана или не создана в электронной форме;
  • непредставление отчетности в контролирующие органы;
  • предварительное программирование наименования, цен, товаров (услуг) и учета их количества.

Правительство планирует внедрение риск-ориентированного подхода при проведении ГНС фактических проверок по соблюдению физическими лицами – предпринимателями требований в сфере применения РРО.

А также благодаря проекту изменений в закон можно будет доработать программные РРО с учетом потребностей бизнеса и целей государственной фискальной политики.

По материалам Finance.UA
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