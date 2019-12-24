Индекс оливье: цена праздничного салата за год выросла на 8,4%

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Стоимость трех килограммов салата “Оливье” в этом году выросла на 8,4% по сравнению с себестоимостью салата в прошлом году.Об этом сообщила председатель совета Института налоговых реформ Елена Хотенко.
“Цены на продукты питания, такие как овощи, в некоторых случаях упали, например, на лук. Если говорить об “Оливье” и “индексе оливье”, то стоимость “Оливье” вырастет на 8,4%, если брать за три килограмма, как мы любим говорить, “тазик оливье”. Если сделать три килограмма “Оливье”, то по сравнению с прошлым годом – они выросли на 8,4%”, – сказала Хотенко.
Она объяснила, что это происходит за счет подорожания мясных ингредиентов. Таким образом, стоимость “Оливье” до нового года обойдется в 64 гривны за килограмм, то есть, 192 гривны за три килограмма.
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