0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Индекс оливье: цена праздничного салата за год выросла на 8,4%

Индекс оливье: цена праздничного салата за год выросла на 8,4%

Стоимость трех килограммов салата “Оливье” в этом году выросла на 8,4% по сравнению с себестоимостью салата в прошлом году.

Об этом сообщила председатель совета Института налоговых реформ Елена Хотенко.

“Цены на продукты питания, такие как овощи, в некоторых случаях упали, например, на лук. Если говорить об “Оливье” и “индексе оливье”, то стоимость “Оливье” вырастет на 8,4%, если брать за три килограмма, как мы любим говорить, “тазик оливье”. Если сделать три килограмма “Оливье”, то по сравнению с прошлым годом – они выросли на 8,4%”, – сказала Хотенко.

Она объяснила, что это происходит за счет подорожания мясных ингредиентов. Таким образом, стоимость “Оливье” до нового года обойдется в 64 гривны за килограмм, то есть, 192 гривны за три килограмма.

Справка Finance.ua:

  • Ранее министр развития экономики Тимофей Милованов сообщал, что за год зарплаты будут расти в среднем на две тысячи гривен.
  • По его словам, задача правительства – сократить безработицу до 5 процентов, а зарплаты повышать хотя бы на 2 тысячи гривен в год. Тогда как годовой рост цен должен быть не выше 5 процентов.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.