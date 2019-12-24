Tesla освободили от части налогов в Китае

В Китае компанию Tesla освободили от 10% налогов на собранные в Шанхае Model 3.

В перспективе этом может значительно снизить стоимость электрокаров марки на локальном рынке, пишет Bloomberg.

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Кроме того, известно, что покупатели китайских Tesla Model 3 могут рассчитывать на государственные субсидии в размере $3,6 тысячи. При этом сам электрокар стоит около $50 тысяч.

По данным издания, стоимость собранных в Китае Tesla Model 3 может снизиться на 20% уже в 2020 году. Это связано с увеличением количества локальных комплектующих и с наложенными льготами со стороны правительства страны.

Такое снижение позволит электрокарам Tesla более ожесточенно конкурировать не только с международными компаниями BMW AG и Daimler AG, а и с местными NIO, Xpeng и другими.