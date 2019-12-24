Tesla освободили от части налогов в Китае

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Китае компанию Tesla освободили от 10% налогов на собранные в Шанхае Model 3.
В перспективе этом может значительно снизить стоимость электрокаров марки на локальном рынке, пишет Bloomberg.
Читайте также: Tesla привлекла $1.4 млрд от китайских банков для своего завода в Шанхае — Bloomberg
Кроме того, известно, что покупатели китайских Tesla Model 3 могут рассчитывать на государственные субсидии в размере $3,6 тысячи. При этом сам электрокар стоит около $50 тысяч.
По данным издания, стоимость собранных в Китае Tesla Model 3 может снизиться на 20% уже в 2020 году. Это связано с увеличением количества локальных комплектующих и с наложенными льготами со стороны правительства страны.
Такое снижение позволит электрокарам Tesla более ожесточенно конкурировать не только с международными компаниями BMW AG и Daimler AG, а и с местными NIO, Xpeng и другими.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Арахамия: зарплата нардепов должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен12 ч. назад - 991 23
Гончарук обьяснил, почему сбережения людей в валюте не очень хорошо влияют на экономикуВчера, 20:02 - 4752 21
Украинская экономика находится в ситуации "созидательного разрушения" – замглавы МинэкономикиВчера, 21:01 - 2693 10
МВД планирует повысить штрафы за нарушение ПДД10 ч. назад - 966 6
В правительстве планируют снизить уровень безработицы на четверть до 2022 года13 ч. назад - 174 3
Что ждут украинцы от курса доллара в 2020 году12 ч. назад - 4722
Курс наличного доллара9 ч. назад - 4540 2
Межбанк: ждать ли "взлета" котировок перед праздниками10 ч. назад - 4338
Нацбанк начинает по-новому публиковать курс гривны к другим валютам9 ч. назад - 3937
Toyota прекратила выпуск модели, которую производили более 50 летВчера, 22:00 - 3117
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 2266 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2026 4
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1725
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1669 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4801 3