Tesla привлекла $1.4 млрд от китайских банков для своего завода в Шанхае — Bloomberg

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Американская Tesla Inc получила около $1.4 млрд от китайских банков для своего завода в Шанхае.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Компания получила финансирование на фоне подготовки к началу поставок собираемых в КНР электрокаров Tesla Model 3. Ожидается, что компания объявит о получении финансирования на этой неделе.
Стартовая цена собранных в Китае Tesla Model 3 составит около $50 тыс, что чуть ниже, чем у импортируемых автомобилей.
В следующем году компания рассматривает возможность на 20% снизить цены на собранные в Китае Tesla Model 3, чтобы привлечь большее количество покупателей.
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