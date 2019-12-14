Tesla привлекла $1.4 млрд от китайских банков для своего завода в Шанхае — Bloomberg

Американская Tesla Inc получила около $1.4 млрд от китайских банков для своего завода в Шанхае.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания получила финансирование на фоне подготовки к началу поставок собираемых в КНР электрокаров Tesla Model 3. Ожидается, что компания объявит о получении финансирования на этой неделе.

Стартовая цена собранных в Китае Tesla Model 3 составит около $50 тыс, что чуть ниже, чем у импортируемых автомобилей.

В следующем году компания рассматривает возможность на 20% снизить цены на собранные в Китае Tesla Model 3, чтобы привлечь большее количество покупателей.