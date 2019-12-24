Еврокомиссия подтвердила, что ГТС Украины может работать по законам ЕС

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В Еврокомиссии подтвердили, что созданный в Украине оператор газотранспортной системы готов работать в соответствии с законодательством Евросоюза.
Об этом написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
“Рад отправить письмо, подтверждающее, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины разделен и готов работать в соответствии с законодательством ЕС”, – написал Шефчович.
“Это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину, как было согласовано во время трехсторонних переговоров”, – добавил он.
Напомним, 17 декабря секретариат Энергетического Сообщества согласовал выдачи сертификации Оператору газотранспортной системы Украины.
Это означает, что через украинскую ГТС можно осуществлять транзит российского газа в Европу в соответствии с правилами на энергетическом рынке Европы.
Ранее Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым операция по передаче ГТС Украины от “Нафтогаза” к новому “Оператора ГТС” освобождается от уплаты НДС – этот закон был последним шагом, необходимым для завершения процесса анбандлингу “Нафтогаза”.
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