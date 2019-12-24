В Британии растет спрос на украинских IT-специалистов

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У Великобритании есть интерес к украинским специалистам в области компьютерных технологий.
Об этом сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.
“Положительный момент, который я отмечаю, по крайней мере за прошедшие 2 года, – это рост как раз сектора IТ. Он сейчас начинает играть довольно-таки важную роль. Когда мы проводили в Лондоне IT-шоу, мы увидели беспрецедентный интерес со стороны Великобритании и международных компаний, которые очень хорошо знают о наших изобретениях и о нашем развитии, очень хорошо владеют информацией, касающейся их сферы”, – сказала посол.
Также Галибаренко обратила внимание на тот факт, что среди сотрудников Европейского банка реконструкции и развития одна из крупнейших “общин”, представляющих другие страны, – это украинцы, которые выигрывают в конкурсах и могут устроиться на очень перспективную работу.
В общем, по неполным оценкам, в Великобритании работают и учатся около 40 тысяч украинцев.
Товарооборот между двумя странами составляет около 2,5 миллиарда долларов США, восстановившись после падения более чем на четверть в 2014 году. Великобритания сейчас входит в десятку крупнейших инвесторов в Украине.
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