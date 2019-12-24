0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

В Британии растет спрос на украинских IT-специалистов

В Британии растет спрос на украинских IT-специалистов

У Великобритании есть интерес к украинским специалистам в области компьютерных технологий.

Об этом сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

“Положительный момент, который я отмечаю, по крайней мере за прошедшие 2 года, – это рост как раз сектора IТ. Он сейчас начинает играть довольно-таки важную роль. Когда мы проводили в Лондоне IT-шоу, мы увидели беспрецедентный интерес со стороны Великобритании и международных компаний, которые очень хорошо знают о наших изобретениях и о нашем развитии, очень хорошо владеют информацией, касающейся их сферы”, – сказала посол.

Также Галибаренко обратила внимание на тот факт, что среди сотрудников Европейского банка реконструкции и развития одна из крупнейших “общин”, представляющих другие страны, – это украинцы, которые выигрывают в конкурсах и могут устроиться на очень перспективную работу.

В общем, по неполным оценкам, в Великобритании работают и учатся около 40 тысяч украинцев.

Товарооборот между двумя странами составляет около 2,5 миллиарда долларов США, восстановившись после падения более чем на четверть в 2014 году. Великобритания сейчас входит в десятку крупнейших инвесторов в Украине.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.