В Украине рост пенсий в 2020 году заложен на уровне 5% - эксперт

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине рост пенсий в 2020 году заложен на уровне 5%.
Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономический эксперт Алексей Дорошенко.
Читайте также: Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий
«В Украине рост пенсий в 2020 году заложен на уровне 5%. Хотя власть обещает больше, но это маловероятно, так как ничего не прописано на этот счет в документах. Если оплата на коммунальные услуги будет снижена, то пенсионерам станет жить легче. Снизить на 50 или 30% коммунальные тарифы в стране, не реалистично», – сказал А. Дорошенко.
По его словам, снизить тарифы на коммунальные услуги реально на 10%. В этом случае пенсионеры смогут больше себе позволить тратить на продукты питания.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине 51% семей не имеют ни одного компьютера – исследования9 ч. назад - 1158 16
НДФЛ, ЕСВ и военный сбор объединят в один налог - Гетманцев8 ч. назад - 8994 13
Cколько и где украинцы зарабатывают в Польше - RzeczpospolitaВчера, 13:16 - 13026 7
В Украине в 2020 году хотят увеличить долю лоукостов до 45%6 ч. назад - 445 3
Может ли ФЛП для своей деятельности использовать счет физлица6 ч. назад - 3682 3
Дешевеют на глазах: какие автомобили обесцениваются быстрее всегоВчера, 21:07 - 60397 1
НДФЛ, ЕСВ и военный сбор объединят в один налог - Гетманцев8 ч. назад - 8994 13
Какие профессии самые перспективные - рейтинг LinkedInВчера, 19:17 - 4395
Может ли ФЛП для своей деятельности использовать счет физлица6 ч. назад - 3682 3
Наиболее прибыльные категории сельского хозяйстваВчера, 20:29 - 3522
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 5807 10
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2784 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2652 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2140 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 6434 3