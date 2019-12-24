В Украине рост пенсий в 2020 году заложен на уровне 5% - эксперт

В Украине рост пенсий в 2020 году заложен на уровне 5%.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

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«В Украине рост пенсий в 2020 году заложен на уровне 5%. Хотя власть обещает больше, но это маловероятно, так как ничего не прописано на этот счет в документах. Если оплата на коммунальные услуги будет снижена, то пенсионерам станет жить легче. Снизить на 50 или 30% коммунальные тарифы в стране, не реалистично», – сказал А. Дорошенко.

По его словам, снизить тарифы на коммунальные услуги реально на 10%. В этом случае пенсионеры смогут больше себе позволить тратить на продукты питания.