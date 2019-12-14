Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)

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Президент Владимир Зеленский пообещал, что пенсионные выплаты будут повышаться, но со временем.
Об этом сказано на странице Офиса президента в Facebook.
“Нужно платить налоги. Надо, чтобы люди хоть налоги платили. А то откуда взять деньги? Мы все понимаем, что на 2,5 тыс. гривен человек не может существовать и просто быть человеком”, – сказал он.
Ранее Finance.ua писал, что Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2019 год».
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