Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)

Президент Владимир Зеленский пообещал, что пенсионные выплаты будут повышаться, но со временем.

Об этом сказано на странице Офиса президента в Facebook .

“Нужно платить налоги. Надо, чтобы люди хоть налоги платили. А то откуда взять деньги? Мы все понимаем, что на 2,5 тыс. гривен человек не может существовать и просто быть человеком”, – сказал он.

Ранее Finance.ua писал, что Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2019 год».

Справка Finance.ua:

С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии: минимальная пенсия для лиц, утративших трудоспособность, увеличена с 1564 до 1638 грн.

Размер максимальной пенсии вырос на 740 грн и составляет 16 380 грн.