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Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)

Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)

Президент Владимир Зеленский пообещал, что пенсионные выплаты будут повышаться, но со временем.

Об этом сказано на странице Офиса президента в Facebook.

“Нужно платить налоги. Надо, чтобы люди хоть налоги платили. А то откуда взять деньги? Мы все понимаем, что на 2,5 тыс. гривен человек не может существовать и просто быть человеком”, – сказал он.

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Ранее Finance.ua писал, что Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2019 год».

Справка Finance.ua:

  • С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии: минимальная пенсия для лиц, утративших трудоспособность, увеличена с 1564 до 1638 грн.
  • Размер максимальной пенсии вырос на 740 грн и составляет 16 380 грн.
  • По данным опроса компании Research & Branding Group, полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11041 грн.
По материалам Finance.UA
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