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ПФУ показал размер повышения пенсий с 1 декабря (инфографика)

ПФУ показал размер повышения пенсий с 1 декабря (инфографика)

Пенсионный фонд Украины сообщает, что провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2019 год».

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда в FACEBOOK.

  • Размер минимальной пенсии по возрасту повышен с 1564 до 1638 грн.

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Кроме того, пересчитаны 227 700 пенсий военным пенсионерам.

Справка Finance.ua:

  • С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии: минимальная пенсия для лиц, утративших трудоспособность, увеличена с 1564 до 1638 грн; размер максимальной пенсии вырос на 740 грн и составляет 16 380 грн.
По материалам Finance.UA
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