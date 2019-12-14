ПФУ показал размер повышения пенсий с 1 декабря (инфографика)

Пенсионный фонд Украины сообщает, что провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2019 год».

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда в FACEBOOK.

Размер минимальной пенсии по возрасту повышен с 1564 до 1638 грн.

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Кроме того, пересчитаны 227 700 пенсий военным пенсионерам.

Справка Finance.ua: