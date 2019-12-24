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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (32,372 млн и 19,649 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (28 и 41), максимальный курс продажи доллара 24,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,47-24,48 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 69 активных заявок по доллару на сумму 51,021 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
23,9200 – 50 000
23,9100 – 23 000
23,9100 – 23 000
23,9000 – 10 000
23,9000 – 15 000
23,9000 – 10 000
23,9000 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,8500 – 10 000
23,9000 – 3 000
23,9500 – 25 000
23,9500 – 25 000
23,9900 – 35 000
24,0000 – 7 000
24,0000 – 15 000
24,0000 – 3 700
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,1116 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,8237 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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