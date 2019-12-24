По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (32,372 млн и 19,649 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (28 и 41), максимальный курс продажи доллара 24,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,47-24,48 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 69 активных заявок по доллару на сумму 51,021 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

23,9200 – 50 000

23,9100 – 23 000

23,9100 – 23 000

23,9000 – 10 000

23,9000 – 15 000

23,9000 – 10 000

23,9000 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,8500 – 10 000

23,9000 – 3 000

23,9500 – 25 000

23,9500 – 25 000

23,9900 – 35 000

24,0000 – 7 000

24,0000 – 15 000

24,0000 – 3 700

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,1116 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,8237 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.