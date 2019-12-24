"Нафтогаз" перечислил государству 13 миллиардов

“Нафтогаз” перечислил государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд, других налоговых платежей.

Об этом в FACEBOOK сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.

“Нафтогаз – не только крупнейшая компания, которая принадлежит нашей стране. Мы также социально ответственная компания, которая несет ответственность перед своим конечным владельцем, народом Украины.

По состоянию на вчера с начала года группа Нафтогаз заплатила более 103,8 млрд грн налогов и дивидендов. Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривна пришла в казну через одну из компаний нашей группы”, – написал он.

По его словам, компания перечислила 13 млрд грн государству сразу после принятия Кабмином решения о досрочных выплатах дивидендов за 2019 год.

“В целом за декабрь мы обеспечили поступления в госбюджет около 20 млрд гривен”, – добавил Коболев.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабмин как акционер “Нафтогаза” обязал компанию выплатить в бюджет 8,5 миллиарда гривен дивидендов за 9 месяцев 2019 года.