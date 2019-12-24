"Нафтогаз" перечислил государству 13 миллиардов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
“Нафтогаз” перечислил государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд, других налоговых платежей.
Об этом в FACEBOOK сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
“Нафтогаз – не только крупнейшая компания, которая принадлежит нашей стране. Мы также социально ответственная компания, которая несет ответственность перед своим конечным владельцем, народом Украины.
По состоянию на вчера с начала года группа Нафтогаз заплатила более 103,8 млрд грн налогов и дивидендов. Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривна пришла в казну через одну из компаний нашей группы”, – написал он.
По его словам, компания перечислила 13 млрд грн государству сразу после принятия Кабмином решения о досрочных выплатах дивидендов за 2019 год.
“В целом за декабрь мы обеспечили поступления в госбюджет около 20 млрд гривен”, – добавил Коболев.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабмин как акционер “Нафтогаза” обязал компанию выплатить в бюджет 8,5 миллиарда гривен дивидендов за 9 месяцев 2019 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Любят шару": глава "Укрэнерго" указал украинцам на нюанс с тарифамиВчера, 16:15 - 3504 23
Украинцы будут получать отдельную платежку за доставку газаВчера, 16:03 - 3614 21
Арахамия: зарплата нардепов должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен4 ч. назад - 571 18
Гончарук обьяснил, почему сбережения людей в валюте не очень хорошо влияют на экономикуВчера, 20:02 - 3230 10
Минэкономики создало штаб для борьбы с падением промышленностиВчера, 14:48 - 1267 9
Украинцы будут получать отдельную платежку за доставку газаВчера, 16:03 - 3614 21
"Любят шару": глава "Укрэнерго" указал украинцам на нюанс с тарифамиВчера, 16:15 - 3504 23
Что ждут украинцы от курса доллара в 2020 году5 ч. назад - 3276
Гончарук обьяснил, почему сбережения людей в валюте не очень хорошо влияют на экономикуВчера, 20:02 - 3230 10
Межбанк: "агрессивный" день перед праздникамиВчера, 18:25 - 3144 2
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 2033 5
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1973 4
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1674
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1636 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4741 3