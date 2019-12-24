Украинцы дали прогноз курса доллара на 2020 год

Половина украинцев (52%) считают, что курс гривны к доллару в 2020 году будет стабильным, а 36% убеждены, что этого не произойдет.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова.

Кроме того, в своих предсказаниях на 2020 год граждане уверены относительно роста инвестиций в Украине (произойдет – 47%, нет – 33%).

А наиболее вероятно, что НЕ произойдет, по мнению украинцев: уменьшение коррупции (считают это вероятным 30%, нет – 59%), наказание коррупционеров (вероятно – 31%, нет – 58%), установление справедливого правосудия (вероятно – 30%, нет – 56%), снижение уровня преступности (вероятно – 32%, нет – 53%), снижение тарифов (вероятно – 31%, нет – 58%).

А наименее вероятным граждане считают в следующем году смену власти: досрочные выборы президента (предположительно – 15%, нет – 70%), досрочные выборы Верховной Рады (вероятно – 18%, нет – 64%), смена правительства (вероятно – 22%, нет – 58%).

Относительно некоторых возможных изменений мнения украинцев делятся: установление мира на Донбассе считают вероятным 42%, нет – 46%, экономический рост, соответственно, 45% и 45%, рост благосостояния людей – 40% и 48%, улучшение условий для бизнеса – 38% и 37%.