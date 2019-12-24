Рожкова объяснила, что прежде всего ожидают от Украины в МВФ

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В Международном валютном фонде ожидают открытия рынка земли в Украине и гарантий того, что банки, которые ранее были признаны неплатежеспособными и находятся в процессе ликвидации, не вернутся на рынок.
Об этом в интервью порталу “Минфин” рассказала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
“Фонд хочет, чтобы у нас заработал рынок земли. Для Украины это ресурс, который способен поднять экономику. МВФ не важно, кто получит право покупать землю – только резиденты Украины или иностранцы тоже. Главное – чтобы появилась возможность инвестировать, и инвестиции были защищены”, – сказала Рожкова.
Она также отметила, что касается финансовой сферы, то в МВФ ожидают принятия законопроекта №2571 о невозвращении на рынок банков, которые ранее были признаны неплатежеспособными и находятся в процессе ликвидации.
“Если же говорить о финансовой сфере, то это законопроект №2571, который недавно подал в Раду Кабмин. В СМИ его называют «антиколомойским», но это ошибка. Он совсем не о Коломойском. Мы работали над этим документом очень долго. Просто некоторые вещи совпали”, – сказала Рожкова и добавила, что такой закон был нужен еще в 2015-2016 годах, когда с рынка выводилось большое количество банков. Ведь то законодательство, которое сейчас регулирует эти вопросы, писалось в период, когда на рынке не было банкротств, оно было и остается сугубо теоретическим.
“Когда мы начали применять его на практике, оказалось, что есть много моментов, которые не позволяют Нацбанку и Фонду гарантирования оперативно реагировать и принимать решения. Законопроект это меняет. Не могу сказать, что он дает больше полномочий Нацбанку. Но они выписаны четче. Важная норма документа — признание банка банкротом и ликвидация финучреждения — процессы необратимые, их нельзя вернуть обратно. Если ФГВФЛ уже выплатил деньги вкладчикам, а завтра владелец банка подает в суд и требует остановить ликвидацию – что должно происходить дальше? Вкладчики должны вернуть деньги Фонду гарантирования? Или кто-то другой должен отдать эти деньги ФГВФЛ? Точно так же нельзя отменить продажу банка новому владельцу”, – подчеркнула Рожкова.
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