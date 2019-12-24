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В Украине более 52% молодежи имеют по 4 смартфона на одного человека – исследование

В Украине более 52% молодежи имеют по 4 смартфона на одного человека – исследование

В Украине 52,1% молодежи имеют по 4 смартфона на одного человека.

Об этом свидетельствуют данные исследования цифровой грамотности населения, проведенного Министерством цифровой трансформации.

Так, по результатам исследования, 52,1% молодежи в возрасте от 10 до 17 лет имеют более 4 смартфонов. И только 2% молодежи не имеют ни одного смартфона.

Кроме того, 15,7% населения не имеют ни одного смартфона. Одним смартфоном владеет 30,6% населения, двумя – 26,4%, тремя – 16,5%, а более 4 смартфонов имеет 10,8% населения.

По материалам УНН
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