В Украине более 52% молодежи имеют по 4 смартфона на одного человека – исследование

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В Украине 52,1% молодежи имеют по 4 смартфона на одного человека.
Об этом свидетельствуют данные исследования цифровой грамотности населения, проведенного Министерством цифровой трансформации.
Так, по результатам исследования, 52,1% молодежи в возрасте от 10 до 17 лет имеют более 4 смартфонов. И только 2% молодежи не имеют ни одного смартфона.
Кроме того, 15,7% населения не имеют ни одного смартфона. Одним смартфоном владеет 30,6% населения, двумя – 26,4%, тремя – 16,5%, а более 4 смартфонов имеет 10,8% населения.
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