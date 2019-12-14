Xiaomi анонсировал Android 10 для старых смартфонов

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Прошивки от Xiaomi следует разделять на две категории – MIUI и версия Android. Недавно китайский производитель перевел большую часть актуальных смартфонов на новую оболочку MIUI 11. А на днях появилась информация, что Xiaomi выпустит Android 10 для четырех устаревших моделей мобильных устройств компании, пишет Сегодня.
В модельном ряду смартфонов Xiaomi не так много устройств с актуальной версией операционной системы Google, во многом из-за большого количества поддерживаемых гаджетов. Сайт Gizchina поделился информацией о предстоящем апдейте в ближайшем будущем. Следующие смартфоны, которые получат Android 10 – Pocophone F1, Mi 8, Mi Mix 2S и Mi Mix 3.
Каталог устройств Xiaomi слишком раздут, а это приводит к тому, что не все суббренды и модели получают одинаковую поддержку. Сайт XDA обнаружил информацию об обновлениях в исходном коде ядер для предстоящего обновления, который опубликовала компания. Таким образом Xiaomi позволяет сторонним разработчикам адаптировать свои кастомные прошивки.
Отметим, что перечисленные устройства уже получили MIUI 11 на Android 9. Первыми получат обновление по воздуху пользователи из Китая, а через несколько недель оно будет доступно по всему миру.
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