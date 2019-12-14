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ПФУ увеличил выплату пенсий

ПФУ увеличил выплату пенсий

Пенсионный фонд Украины 24 декабря завершил финансирование пенсий за декабрь 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в FACEBOOK.

По данным ведомства, на пенсии за декабрь направлено 35,5 млрд грн, что больше, чем в ноябре (35,2) млрд грн.

Напомним, в 2020 году в Украине запланированы три этапа повышения пенсий – в январе, июле и декабре.

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В январе должны повысить пенсии военным, а в июле и декабре вырастет минимальная пенсия для всех граждан.

Трем группам пенсионного возраста следует ожидать увеличения от пересчета прожиточного минимума в 2020 году:

  • тем, кто получает минимум;
  • тем, кто получает максимум (10 минимальных пенсий);
  • тем, у кого стаж свыше нормы.

Минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.

Справка Finance.ua

Согласно госбюджету на следующий год, прожиточный минимум:

  • на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 января 2020 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2189 грн;
  • для детей до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 грн, с 1 июля – 1859 грн, с 1 декабря – 1921 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 грн, с 1 июля – 2318 грн, с 1 декабря – 2395 грн.

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По материалам Finance.UA
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