ПФУ увеличил выплату пенсий

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Пенсионный фонд Украины 24 декабря завершил финансирование пенсий за декабрь 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в FACEBOOK.
По данным ведомства, на пенсии за декабрь направлено 35,5 млрд грн, что больше, чем в ноябре (35,2) млрд грн.
Напомним, в 2020 году в Украине запланированы три этапа повышения пенсий – в январе, июле и декабре.
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В январе должны повысить пенсии военным, а в июле и декабре вырастет минимальная пенсия для всех граждан.
Трем группам пенсионного возраста следует ожидать увеличения от пересчета прожиточного минимума в 2020 году:
Минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.
Согласно госбюджету на следующий год, прожиточный минимум:
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