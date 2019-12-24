Что ФЛП надо знать о правах работников

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Как предпринимателю оформить наёмного работника? Человек вправе отказаться работать у вас, если вместо трудового договора вы предлагаете ему сотрудничать по договору ГПХ, а вы не можете заставить человека, которому такой формат отношений не подходит.
Об этом пишет journal.ostapp.com.ua. в своем материале.
В трудовом договоре описаны обязанности — сотрудника и ваши, условия работы.
Вы не можете заставить человека выполнять обязанности, не предусмотренные трудовым договором, нужно либо внести изменения, либо составить новый. Не только работодатель имеет право инициировать изменения в условия договора, у работника тоже есть такое право.
Испытательный срок с согласия работника
Испытательный срок устанавливают в момент заключения трудового договора, и только если работник согласен (ст. 26 КЗоТ). Условие об испытательном сроке должно быть прописано в трудовом договоре, если его нет, считается, что человек принят на работу без испытательного срока.
Как оформить испытательный срок
Есть категории работников, которым вообще нельзя установить испытательный срок, среди них беременные, матери маленьких детей, работники до 18 лет (ст. 26 КЗоТ). Если человек согласен, считается, что на время испытательного срока он принят на постоянную работу с условиями. То есть это не временная работа. Заставить человека проходить испытательный срок вы не вправе.
Зарплата без задержек
Платить зарплату работникам вы должны не когда вздумается, а минимум два раза в месяц в рабочие дни. В какие дни, решаете вы и прописываете в приказе или устанавливаете в колдоговоре, согласовав с сотрудниками. Даже если работник попросил платить ему раз в месяц — так делать нельзя, это нарушение порядка выплаты зарплаты, и за такое штрафуют.
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