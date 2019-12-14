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Электронные сигареты приравняют к обычным – Кабмин

Электронные сигареты приравняют к обычным – Кабмин

Кабинет Министров инициирует изменения в законодательство с целью упорядочить оборот электронных сигарет в Украине.

Об этом сообщает официальный Телеграм-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

Так, правительство намерено реализовать в законодательстве следующие нормы: приравнять электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам; распространить на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе.

Инициировать запрет курения таких сигарет в общественных местах. Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий, -отмечается в сообщении.

По материалам bigmir.net
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