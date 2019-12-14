Электронные сигареты приравняют к обычным – Кабмин

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров инициирует изменения в законодательство с целью упорядочить оборот электронных сигарет в Украине.
Об этом сообщает официальный Телеграм-канал премьер-министра Алексея Гончарука.
Так, правительство намерено реализовать в законодательстве следующие нормы: приравнять электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам; распространить на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе.
Инициировать запрет курения таких сигарет в общественных местах. Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий, -отмечается в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Количество студентов упало почти вдвое - министр6 ч. назад - 1474 12
Хакер похитил с банковских карт украинцев более 1 миллиона - киберполиция11 ч. назад - 943 9
Цены на АЗС рухнули после встречи Зеленского с участниками розничного рынка нефтепродуктов9 ч. назад - 2818 8
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине7 ч. назад - 3480 7
В Украине введут электронные паспорта - Федоров9 ч. назад - 2998 6
Как и кем определяется размер льготы - разъяснения МинсоцполитикиВчера, 20:00 - 3977
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине7 ч. назад - 3480 7
Эксперты спрогнозировали курс доллара после Нового годаВчера, 21:05 - 3443
В Украине введут электронные паспорта - Федоров9 ч. назад - 2998 6
Цены на АЗС рухнули после встречи Зеленского с участниками розничного рынка нефтепродуктов9 ч. назад - 2818 8
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)5 ч. назад - 277 2
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1727 2
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1447
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1453
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4279 3