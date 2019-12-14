Межбанк: что ждет рынок перед католическим Рождеством

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Вторник пройдет на валютном рынке опять достаточно динамично, но с некоторым изменением статистики торгов. На поведение клиентов и банков будут влиять:
1) Начало периода выплат основных сумм возмещений НДС экспортерам.
В связи со скорым окончанием года у государства остается очень мало времени, чтобы рассчитаться с экспортерами по возмещениям НДС. Госказначейство будет вынуждено достаточно оперативно перечислять эти средства компаниям-экспортерам, что будет приводить к большим колебаниям корсчетов банков сегодня, в четверг и в пятницу с субботой (последним рабочим днем в этом году). Как только экспортеры будут получать эту гривну – их интерес к продаже валюты будет уменьшаться. Это сократит объем предложения валюты на рынке и сработает против гривны.
2) Рождественские каникулы в США и Европе. С сегодняшнего дня финансовые площадки и банки на Западе уже практически “в полуспячке”. Завтра католическое Рождество и банки США и Европы уже практически не работают. Поэтому сегодня в первой половине дня украинские клиенты еще постараются успеть провести свои валютные платежи, а вот после обеда их активность резко снизится. Тот кто не успеет это сделать сегодня с утра – уже фактически перенесет свои расчеты с иностранными партнерами сразу на четверг.
За счет рождественского фактора мы прогнозируем на 24 декабря некоторое снижение объема операций на межбанке – до $190-200 млн при совершении до 460 сделок.
3) Аукцион по размещению ОВГЗ. Чиновники пока не изменили свои планы и предложат гривневые облигации на 1,5 млрд гривен по номиналу на 132 дня, 279 и 951 день, а также долларовые ОВГЗ на $ 200 млн на 294 и 721 день. Это не самые интересные для иностранцев бумаги и учитывая предрождественское затишье в США и Европе — мы не уверены в особом успехе этого аукциона. Но небольшой объем предложения валюты от нерезидентов под покупки этих бумаг – все же обеспечит;
4) Курсы наличного рынка. Обменники продолжают играть «на понижение». С утра доллар продавали по 23,10-23,15 гривен, а курс приемки в них сейчас 22,80-22,90 гривен за доллар. Это снова поддерживает гривну на всех сегментах валютного рынка.
НБУ продолжит выкупать излишек предложения доллара на торгах через Matching, что и будет удерживать доллар на уровня выше 23 гривен.
Мы ожидаем на 24 декабря коридор по доллару в пределах 23,10-23,35 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,26 / 23,28
евро – 35,79 / 25,80
российский рубль – 0,3734 / 0,3741
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