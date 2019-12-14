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На счета неплатежеспособных банков поступило более 8 млрд грн (инфографика)

На счета неплатежеспособных банков поступило более 8 млрд грн (инфографика)

В январе-ноябре 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 7 877,6 млн грн. Сумма поступлений от реализации активов этих банков составила 6 832,0 млн грн, погашения кредитов – 928,2 млн грн, аренды имущества – 100,9 млн грн, погашения ценных бумаг – 16,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

“В ноябре 2019 года неплатежеспособные банки получили 743,2 млн грн, в т.ч. 682,8 млн грн – от продажи их активов”, – говорится в сообщении.

В частности, лидировали:

  • АО «ВТБ Банк» – 358,5 млн грн;
  • АО «Дельта Банк» – 83,2 млн грн;

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  • ОАО «Банк «Финансы и кредит» – 39,5 млн грн;
  • ОАО «БГ Банк» – 34,8 млн грн;
  • АО «КБ «Надра» – 27,7 млн грн.

Кроме того, в общей сумме поступлений за ноябрь 2019 года 55,6 млн грн составили средства от погашения кредитов; 4,8 млн грн – от аренды имущества. От погашения ценных бумаг средства в банки не поступали.

Справка Finance.ua:

  • Ранее заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик сообщил, когда гарантированная сумма вкладов будет 600-800 тысяч грн.
  • Препятствием для увеличения гарантированной максимальной суммы вкладов до 600-800 тысяч грн стоит вопрос реструктуризации задолженности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед Министерством финансов.

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По материалам Finance.UA
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