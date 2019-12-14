Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на бензин

Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети автозаправочных станций снизить цены на бензин. Ранее Антимонопольный комитет обязал их снизить цены.

«Мы обращаемся к вам с предложением активнее отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не сделать скидки, а (уменьшить цену. – Ред.) на табло», – сообщил Зеленский в ходе совещания с представителями сетей АЗС, которая состоялась в Офисе президента 23 декабря.

По расчетам Министерства развития экономики, а также Офиса президента, цены на топливо в розничных сетях значительно отличаются от оптовых цен.

«Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков – когда настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, перенести на стелу (электронное табло. – Ред.) и оптимизировать программы лояльности, чем увеличить конкуренцию на рынке», – сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

Во время совещания представители сетей АЗС сообщили, что на топливном рынке очень большую долю занимают нелегальные заправки.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщало, что намеревается принять меры по снижению цен на бензин на автозаправочных станциях страны.

5 декабря 2019 года Антимонопольный комитет направил в крупные сети АЗС обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо.