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Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на бензин

Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на бензин

Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети автозаправочных станций снизить цены на бензин. Ранее Антимонопольный комитет обязал их снизить цены.

«Мы обращаемся к вам с предложением активнее отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не сделать скидки, а (уменьшить цену. – Ред.) на табло», – сообщил Зеленский в ходе совещания с представителями сетей АЗС, которая состоялась в Офисе президента 23 декабря.

По расчетам Министерства развития экономики, а также Офиса президента, цены на топливо в розничных сетях значительно отличаются от оптовых цен.

«Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков – когда настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, перенести на стелу (электронное табло. – Ред.) и оптимизировать программы лояльности, чем увеличить конкуренцию на рынке», – сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

Во время совещания представители сетей АЗС сообщили, что на топливном рынке очень большую долю занимают нелегальные заправки.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщало, что намеревается принять меры по снижению цен на бензин на автозаправочных станциях страны.

5 декабря 2019 года Антимонопольный комитет направил в крупные сети АЗС обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо.

По материалам hromadske.tv
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