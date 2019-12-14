Во Франции ждут резкого роста цен на кроссоверы

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Во Франции с 2020 года существенно увеличится штраф за автомобили, которые выбрасывают больше вредных веществ, чем разрешено официально. Это ударит в первую очередь по кроссоверам и внедорожникам, приведя к росту их стоимости.
Сейчас во Франции, если автомобиль выбрасывает больше вредных веществ, чем разрешено, штраф автопроизводителю составляет 12 500 евро. Согласно новому закону, который уже утвердил французский парламент, с 2020 году штраф увеличится до 20 000 евро. При этом французское правительство рассматривает возможность снижения денежного стимула при покупке электромобилей.
Правительство Франции рассчитывает, что увеличение штрафов приведет к тому, что местные автопроизводители начнут активней выпускать электромобили.
Эксперты прогнозируют, что увеличение штрафов приведет к росту цен во Франции на кроссоверы и внедорожники. А ведь французы очень любят автомобили категории SUV. За первые 11 месяцев 2019 года 30% всех проданных новых автомобилей во Франции были кроссоверами и внедорожниками.
Французские автопроизводители уже подвергли критике такое решение. Они считают его «двойным наказанием для потребителей», ведь цены на кроссоверы и внедорожники могут значительно увеличиться, а стимулы на электрокары снизят.
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