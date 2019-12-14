В Украине стало меньше безработных

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Количество безработного населения в Украине в третьем квартале 2019 года составило 1,3 млн человек, что на 100 тыс. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в третьем квартале этого года составило 17,0 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,9 млн человек.
Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 1,3 млн человек.
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В третьем квартале этого года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 52,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 59,3%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 7,2%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 7,3%.
Напомним, во втором квартале уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 52,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 58,6%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 7,7%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 7,8%.
Каков размер пособия по безработице в Украине:
Кто может получить пособие по безработице:
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