В Украине стало меньше безработных

Количество безработного населения в Украине в третьем квартале 2019 года составило 1,3 млн человек, что на 100 тыс. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в третьем квартале этого года составило 17,0 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,9 млн человек.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 1,3 млн человек.

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В третьем квартале этого года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 52,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 59,3%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 7,2%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 7,3%.

Напомним, во втором квартале уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 52,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 58,6%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 7,7%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 7,8%.

Каков размер пособия по безработице в Украине:

минимальная сумма пособия по безработице в Украине в 2019 году составляет 610 гривен . Выплачивается тем, кто за последний календарный год имеет страховой стаж меньше шести месяцев.

. Выплачивается тем, кто за последний календарный год имеет страховой стаж меньше шести месяцев. безработным, чей страховой стаж за последние 12 месяцев до регистрации на бирже труда превышает 6 месяцев, размер выплат по безработице рассчитывается в процентном соотношении их среднего дохода в зависимости от страхового стажа, но не менее минимального размера пособия по безработице, установленного для этой категории – 1630 грн.

Кто может получить пособие по безработице:

пособие полагается только тем гражданам, кто получил официальный статус безработного;

лица трудоспособного возраста до назначения пенсии (в частности на льготных условиях или за выслугу лет), которые из-за отсутствия работы не имеют заработка, готовы и способны приступить к трудовой деятельности;

лица моложе 16 лет, которые работали и были уволены в связи с прекращением или перепрофилированием предприятий, сокращением численности штата;

инвалиды, не достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по инвалидности или социальную помощь.

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