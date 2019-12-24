Где самые высокие зарплаты среди спортивных команд

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Барселона платит самые высокие зарплаты в мире среди спортивных команд. Такой вывод сделало издание Sporting Intelligence, проведя исследование за 2019 год.
Во внимание брали данные 350 команд, 18 лиг в семи видах спорта, таких как футбол, бейсбол, баскетбол, крикет, хоккей, австралийский футбол и американский футбол.
Первое место – В Барселоне средняя зарплата составляет 12,284 миллионов долларов в год.
Второе место – Реал, который платит в среднем 11,154 миллиона.
Замыкает тройку – Ювентус с 10,106 миллионами.
Стоит отметить, что туринцы оказались в тройке только после прихода в клуб Криштиану Роналду, которому платят более 30 миллионов долларов в год. Еще два года назад Ювентус был в этом рейтинге на 32 месте.
Если говорить о чемпионатах, то самой высокооплачиваемой лигой является НБА, где средняя зарплата составляет 8,66 миллионов долларов.
Среди футбольных дивизионов самые большие зарплаты в АПЛ – средний годовой доход 4,126 миллионов.
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