Где самые высокие зарплаты среди спортивных команд

Барселона платит самые высокие зарплаты в мире среди спортивных команд. Такой вывод сделало издание Sporting Intelligence, проведя исследование за 2019 год.

Во внимание брали данные 350 команд, 18 лиг в семи видах спорта, таких как футбол, бейсбол, баскетбол, крикет, хоккей, австралийский футбол и американский футбол.

Первое место – В Барселоне средняя зарплата составляет 12,284 миллионов долларов в год.

Второе место – Реал, который платит в среднем 11,154 миллиона.

Замыкает тройку – Ювентус с 10,106 миллионами.

Стоит отметить, что туринцы оказались в тройке только после прихода в клуб Криштиану Роналду, которому платят более 30 миллионов долларов в год. Еще два года назад Ювентус был в этом рейтинге на 32 месте.

Если говорить о чемпионатах, то самой высокооплачиваемой лигой является НБА, где средняя зарплата составляет 8,66 миллионов долларов.

Среди футбольных дивизионов самые большие зарплаты в АПЛ – средний годовой доход 4,126 миллионов.