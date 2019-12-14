0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

За три года Украина нарастила экспорт водки почти на треть

За три года Украина нарастила экспорт водки почти на треть

За три года экспорт украинской водки за границу вырос на 28,4% в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, в январе-октябре этого года Украина поставила за рубеж водки на 43,8 млн долл., тогда как в январе-октябре 2016-го этот показатель составлял 34,1 млн долл.

Львиную долю украинской водки в течение 10 месяцев этого года было экспортировано в страны ЕС – на 9,6 млн долл. Больше всего – в Латвию и Польшу – на 2,85 млн долл. и 2,8 млн долл. соответственно. Немало водки купили у Украины Германия и Эстония – на 1,3 млн долл. и 1 млн долл.

В страны СНГ в течение отчетного периода Украина поставила водки на 9,1 млн долл. Больше всего – в Казахстан, на 4,5 млн долл., Армению – на 2,1 млн долл. и в Республику Молдова – на 1,1 млн долл.

В Азию Украина экспортировала водки на 8,6 млн долл., в Америку – на 4,1 млн долл., у том числе в США – на 3,9 млн долл.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.