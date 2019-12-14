За три года Украина нарастила экспорт водки почти на треть

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За три года экспорт украинской водки за границу вырос на 28,4% в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
Так, в январе-октябре этого года Украина поставила за рубеж водки на 43,8 млн долл., тогда как в январе-октябре 2016-го этот показатель составлял 34,1 млн долл.
Львиную долю украинской водки в течение 10 месяцев этого года было экспортировано в страны ЕС – на 9,6 млн долл. Больше всего – в Латвию и Польшу – на 2,85 млн долл. и 2,8 млн долл. соответственно. Немало водки купили у Украины Германия и Эстония – на 1,3 млн долл. и 1 млн долл.
В страны СНГ в течение отчетного периода Украина поставила водки на 9,1 млн долл. Больше всего – в Казахстан, на 4,5 млн долл., Армению – на 2,1 млн долл. и в Республику Молдова – на 1,1 млн долл.
В Азию Украина экспортировала водки на 8,6 млн долл., в Америку – на 4,1 млн долл., у том числе в США – на 3,9 млн долл.
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