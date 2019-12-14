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Стали известны подробности газового протокола

Стали известны подробности газового протокола

Киев и Москва договорились о продлении транзита российского газа через Украину. Одним из основных условий сделки стало подписание безотзывного соглашения об урегулировании всех взаимных судебных претензий. “Газпром” по решению Стокгольмского арбитража таки выплатит “Нафтогазу” $2,9 млрд. А “Нафтогаз” отзовет все остальные иски к российской компании на сумму более $12 млрд.

Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель, передает Офис президента.

Более того, украинский Антимонопольный комитет должен аннулировать еще претензии к “Газпрому” на $7,4 млрд (172 млрд грн). При выполнении этих условий до 29 декабря обе стороны договорились подписать новый транзитный контракт сроком на пять лет (Украина требовала на 10 лет, а российская сторона – на один год), где зафиксируют минимальный гарантированный объем транзита. Кроме того, стороны договорились о возможности продлить контракт на 2025–2034 годы.

Оржель также обратил внимание, что будущий пакет соглашений по транзиту не будет предусматривать возможности прямых поставок газа через РФ (на этом неоднократно настаивала Россия, предлагая “пакетное соглашение”). Возможность поставки российского газа в Украину появится лишь после “обнуления” денежных и арбитражных претензий, следует из Протокола встречи.

“Они (поставки, – ред.) потенциально будут осуществляться на базе цены европейского хаба. Но в рамках пакетных договоренностей, которых мы достигли, прямых поставок нет. Там прописан лишь принцип, на котором они смогут осуществляться. Для нас важно, что там нет политической цены, там есть европейский хаб”, – заключил чиновник.

В документе сказано, что бронирование мощностей ГТС Украины по годам будет осуществляться в следующих объемах: 2020 – 65 млрд куб. м газа, 2021-2024 – по 40 млрд куб. м газа ежегодно.

В то же время, как отметил исполнительный директор “Нафтогаза Украины” Юрий Витренко в Facebook, существуют “риски того, что финальные соглашения не будут подписаны”.

По материалам УБР
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