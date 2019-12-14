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Зимой цена на газ в платежках расти не будет - Гончарук

Зимой цена на газ в платежках расти не будет - Гончарук

На протяжении зимы 2019-2020 годов цена на газ расти не будет благодаря газовым договоренностям между Украиной и РФ.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своем YouTube-канале.

“Правительственная делегация успешно завершила переговоры о подписании нового контракта по транзиту российского газа в ЕС. Итак, у нас будет контракт на 5 лет с достаточными объемами, чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в плане энергетики”, – сообщает Гончарук.

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По его словам, тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам.

Как сэкономить на коммуналке

“Почему это важно для нас – мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, которые действуют в странах Европы. Что это означает для украинского бизнеса и украинцев. Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление”, – добавил премьер-министр.

Справка Finance.ua:

  • Ранее национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” с 1 января снизила минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей. Минимальные цены на природный газ снизятся на 6,2% по сравнению с декабрем – до 5500 гривен с 5861 гривны за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).
  • В январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года.
По материалам Finance.UA
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