Зимой цена на газ в платежках расти не будет - Гончарук

На протяжении зимы 2019-2020 годов цена на газ расти не будет благодаря газовым договоренностям между Украиной и РФ.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своем YouTube-канале.

“Правительственная делегация успешно завершила переговоры о подписании нового контракта по транзиту российского газа в ЕС. Итак, у нас будет контракт на 5 лет с достаточными объемами, чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в плане энергетики”, – сообщает Гончарук.

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По его словам, тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам.

“Почему это важно для нас – мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, которые действуют в странах Европы. Что это означает для украинского бизнеса и украинцев. Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление”, – добавил премьер-министр.

Справка Finance.ua:

Ранее национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” с 1 января снизила минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей. Минимальные цены на природный газ снизятся на 6,2% по сравнению с декабрем – до 5500 гривен с 5861 гривны за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).