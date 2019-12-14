Зимой цена на газ в платежках расти не будет - Гончарук

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На протяжении зимы 2019-2020 годов цена на газ расти не будет благодаря газовым договоренностям между Украиной и РФ.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своем YouTube-канале.
“Правительственная делегация успешно завершила переговоры о подписании нового контракта по транзиту российского газа в ЕС. Итак, у нас будет контракт на 5 лет с достаточными объемами, чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в плане энергетики”, – сообщает Гончарук.
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По его словам, тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам.
“Почему это важно для нас – мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, которые действуют в странах Европы. Что это означает для украинского бизнеса и украинцев. Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление”, – добавил премьер-министр.
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