Кредиты для Украины становятся дешевле - Гончарук

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Кабинет министров намерен в следующем году привлекать более дешевые и долгосрочные кредитные ресурсы, чтобы снизить давление на госбюджет.
Об этом во время Часа вопросов к правительству в парламенте заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Сегодня.
“Если посмотреть на две цифры: стоимость, при которой государство одалживало деньги в гривне весной, и по которой мы это делаем сейчас, вы увидите, что прогресс фантастический. Весной нам это стоило 18%, а сейчас 10,8%. И в следующем году будет еще меньше, если не будет провокаций и стремлений “раскачать” ситуацию в стране”, – сказал Гончарук.
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Он также отметил, что на сегодняшний день Украина имеет долговую стратегию, в которой указаны все детали и сроки погашения долговых обязательств.
“В следующем году мы ожидаем, что в экономике должны появиться дешевые ресурсы и государство должно одалживать средства значительно дешевле. В стране есть долговая стратегия, в которой написано, что нужно делать с теми долгами, которые были сделаны в предыдущие годы, а они огромные. Постепенно стратегия страны предусматривает привлечение наиболее длинного и дешевого ресурса для того, чтобы замещать дорогие и короткие деньги, это снизит давление на наш бюджет”, – подчеркнул глава правительства.
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