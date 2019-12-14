Кредиты для Украины становятся дешевле - Гончарук

Кабинет министров намерен в следующем году привлекать более дешевые и долгосрочные кредитные ресурсы, чтобы снизить давление на госбюджет.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в парламенте заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Сегодня.

“Если посмотреть на две цифры: стоимость, при которой государство одалживало деньги в гривне весной, и по которой мы это делаем сейчас, вы увидите, что прогресс фантастический. Весной нам это стоило 18%, а сейчас 10,8%. И в следующем году будет еще меньше, если не будет провокаций и стремлений “раскачать” ситуацию в стране”, – сказал Гончарук.

Читайте также: Для Фонда поддержки предпринимательства в 2020 году выделили 2 млрд грн

Он также отметил, что на сегодняшний день Украина имеет долговую стратегию, в которой указаны все детали и сроки погашения долговых обязательств.

“В следующем году мы ожидаем, что в экономике должны появиться дешевые ресурсы и государство должно одалживать средства значительно дешевле. В стране есть долговая стратегия, в которой написано, что нужно делать с теми долгами, которые были сделаны в предыдущие годы, а они огромные. Постепенно стратегия страны предусматривает привлечение наиболее длинного и дешевого ресурса для того, чтобы замещать дорогие и короткие деньги, это снизит давление на наш бюджет”, – подчеркнул глава правительства.