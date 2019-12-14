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Россия согласилась выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов - Reuters

Россия согласилась выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов - Reuters

Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы прекратить судебное разбирательство.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

“Россия предложила выплатить Украине около 3 миллиардов долларов, чтобы положить конец судебному разбирательству из-за газа между российским “Газпромом” и украинским Нафтогазом, в соответствии с суммой, предложенной по решению арбитража”, – пишут в издании.

Сообщается, что Министерство энергетики Украины и Нафтогаз от комментариев отказались, в то время как Минэнерго России и Газпром не ответили на запросы о комментарии.

Напомним, вчера, 19 декабря, президент России Владимир Путин признал наличие задолженности Газпрома перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража на сумму 3 миллиарда долларов. Ранее Россия не признавала решение арбитража в пользу Украины.

По материалам УНН
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