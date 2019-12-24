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Сколько ФЛП было зарегистрировано в 2019 году

Сколько ФЛП было зарегистрировано в 2019 году

Количество физических лиц, занимающихся предпринимательством, выросло на 4% по сравнению с началом 2019 года: в январе их насчитывалось 1,91 млн, а по состоянию на ноябрь – 1,95 млн.

Об этом свидетельствует исследование аналитиков системы для проверки контрагентов YouControl.

Такие показатели были получены на основе данных Госкомстата о количестве юрлиц без учета некоммерческих организационно-правовых форм собственности.

Предприятий в Украине тоже стало больше – в ноябре их было 971 тыс., что свидетельствует об увеличении их количества на 4% по сравнению с январем (934 тыс.).

Как закрыть ФЛП в 2020 году

Самый большой прирост кредитов в течение 10 месяцев 2019 г. получили компании в:

  • строительстве (+1,3 млрд грн)
  • розничной торговле (+1,2 млрд грн)
  • логистике и складском хозяйстве (+900 млн грн).

С начала 2019 года было зарегистрировано более 256 тысяч новых ФЛП. Закрыли свою деятельность – 213 тысяч, в том числе 58 тысяч предпринимателей, не проработавших и года.

По материалам Finance.UA
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