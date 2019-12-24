Сколько ФЛП было зарегистрировано в 2019 году

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Количество физических лиц, занимающихся предпринимательством, выросло на 4% по сравнению с началом 2019 года: в январе их насчитывалось 1,91 млн, а по состоянию на ноябрь – 1,95 млн.
Об этом свидетельствует исследование аналитиков системы для проверки контрагентов YouControl.
Такие показатели были получены на основе данных Госкомстата о количестве юрлиц без учета некоммерческих организационно-правовых форм собственности.
Предприятий в Украине тоже стало больше – в ноябре их было 971 тыс., что свидетельствует об увеличении их количества на 4% по сравнению с январем (934 тыс.).
Самый большой прирост кредитов в течение 10 месяцев 2019 г. получили компании в:
С начала 2019 года было зарегистрировано более 256 тысяч новых ФЛП. Закрыли свою деятельность – 213 тысяч, в том числе 58 тысяч предпринимателей, не проработавших и года.
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