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Закон о добыче янтаря: штрафы

Закон о добыче янтаря: штрафы

19 декабря ВР поддержала во втором чтении и в целом законопроект об урегулировании добычи янтаря.

Об этом говорится в проекте № 2240 от 08.10.2019 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря”.

Что устанавливается документом – уголовная ответственность за незаконную добычу и вводит единое разрешение на разведку.

  • Вводится механизм резервирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса.
  • Вводится единое разрешение на разведку с правом добычи янтаря на 5 лет на участки до 10 га через электронные аукционы ProZorro.
  • Начальная цена продажи на аукционе спецразрешения на добычу янтаря составит 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (34000 грн) за 1 га земли.

Штрафы:

  • Незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря будет караться штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан .
  • Ограничение свободы на срок от 2 до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.
  • Действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, караются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.
  • Содействие должностного лица с использованием служебного положения – лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.
  • В то же время добыча полезных ископаемых с использованием оборудования, которое не прошло в соответствии с законом обязательную сертификацию, влечет за собой штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов для граждан, и 200-300 – для должностных лиц.
  • Если же лицо, которое в течение года оштрафовали за такое же нарушение, совершило его повторно, на него наложат штраф от 300 до 600 необлагаемых минимумов .
По материалам Finance.UA
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