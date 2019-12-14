Закон о добыче янтаря: штрафы

19 декабря ВР поддержала во втором чтении и в целом законопроект об урегулировании добычи янтаря.

Об этом говорится в проекте № 2240 от 08.10.2019 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря”.

Что устанавливается документом – уголовная ответственность за незаконную добычу и вводит единое разрешение на разведку.

Вводится механизм резервирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса.

Вводится единое разрешение на разведку с правом добычи янтаря на 5 лет на участки до 10 га через электронные аукционы ProZorro.

Начальная цена продажи на аукционе спецразрешения на добычу янтаря составит 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (34000 грн) за 1 га земли.

Штрафы:

Незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря будет караться штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан .

Ограничение свободы на срок от 2 до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, караются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

Содействие должностного лица с использованием служебного положения – лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

В то же время добыча полезных ископаемых с использованием оборудования, которое не прошло в соответствии с законом обязательную сертификацию, влечет за собой штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов для граждан, и 200-300 – для должностных лиц.