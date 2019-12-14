Кабмин разблокировал выплату больничных

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Правительство увеличило бюджет Фонда социального страхования на 2019 год на 1 миллиард гривен.
Об этом сообщается на сайте Фонда.
Расходы увеличили в части материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособия на погребение), общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн.
Изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в том числе за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств.
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