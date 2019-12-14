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Кабмин разблокировал выплату больничных

Кабмин разблокировал выплату больничных

Правительство увеличило бюджет Фонда социального страхования на 2019 год на 1 миллиард гривен.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Расходы увеличили в части материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособия на погребение), общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн.

Изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в том числе за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств.

Справка Finance.ua:

  • 20 ноября 2019 года Фонд социального страхования Украины вынужденно приостановил перечисление средств для выплаты больничных, пособий по беременности и родам.
  • Причиной назвали исчерпание средств, предусмотренных бюджетом на 2019 год.
  • Как пояснил директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков, по действующему законодательству Фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019 год, принятом Кабинетом Министров Украины. По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября.

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По материалам Finance.UA
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