Кабмин разблокировал выплату больничных

Правительство увеличило бюджет Фонда социального страхования на 2019 год на 1 миллиард гривен.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Расходы увеличили в части материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособия на погребение), общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн.

Изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в том числе за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств.

Справка Finance.ua:

20 ноября 2019 года Фонд социального страхования Украины вынужденно приостановил перечисление средств для выплаты больничных, пособий по беременности и родам.

Причиной назвали исчерпание средств, предусмотренных бюджетом на 2019 год.

Как пояснил директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков, по действующему законодательству Фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019 год, принятом Кабинетом Министров Украины. По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.