Нацбанк сравнил украинские зарплаты с европейскими

В третьем квартале 2019 года показатель средней зарплаты штатного работника в Украине достиг €382.

Об этом сообщает Экспертная платформа Нацбанка в FACEBOOK.

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“Средняя зарплата штатного работника в Украине в 2019 году стала рекордной за все непростое десятилетие. Как ни считай – в гривне или в иной валюте”, – отмечают в НБУ.

Отток рабочей силы из Украины тоже достиг рекордной отметки: за 10 месяцев года, по оценкам НБУ, трудовые мигранты перевели в Украину $10,5 млрд (в прошлом году за этот период – $9,4 млрд).

При этом с июля поступления, которые центральный банк трактует как оплату труда за рубежом, составляют $1,12-1,17 млрд ежемесячно.

В регуляторе считают, что такая ситуация сложилась из-за сокращения разрыва в уровне зарплат со странами, куда традиционно направляется больше всего украинских заробитчан.

С конца 2016-го средние зарплаты в евроэквиваленте выросли:

в России лишь на 9%;

в Польше – на 18%;

в Чехии – на 20%;

в Украине – на 85% (благодаря спурту номинальных зарплат и ревальвации гривны).

Но отставание от соседних стран остается огромным.

Среднестатистический работник в III квартале получал:

в Чешской Республике – €1309 (в 3,4 раза больше, чем в Украине);

в Республике Польша – €1142 (в 3 раза)

в Российской Федерации – €636 (в 1,7 раза).

За десятилетие наибольший разрыв в оплате труда в Украине и Польше (основное направление трудовой миграции) достигал в начале 2015-го – 6 раз, тогда же украинцы стали чаще выезжать за границу для поиска работы.

Наименьший разрыв в зарплатах был в середине 2013 года (2,7 раза). Но такая разница все равно не останавливала желание трудоспособных людей ехать за границу.