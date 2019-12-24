Нацбанк сравнил украинские зарплаты с европейскими

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В третьем квартале 2019 года показатель средней зарплаты штатного работника в Украине достиг €382.
Об этом сообщает Экспертная платформа Нацбанка в FACEBOOK.
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“Средняя зарплата штатного работника в Украине в 2019 году стала рекордной за все непростое десятилетие. Как ни считай – в гривне или в иной валюте”, – отмечают в НБУ.
Отток рабочей силы из Украины тоже достиг рекордной отметки: за 10 месяцев года, по оценкам НБУ, трудовые мигранты перевели в Украину $10,5 млрд (в прошлом году за этот период – $9,4 млрд).
При этом с июля поступления, которые центральный банк трактует как оплату труда за рубежом, составляют $1,12-1,17 млрд ежемесячно.
В регуляторе считают, что такая ситуация сложилась из-за сокращения разрыва в уровне зарплат со странами, куда традиционно направляется больше всего украинских заробитчан.
С конца 2016-го средние зарплаты в евроэквиваленте выросли:
Но отставание от соседних стран остается огромным.
Среднестатистический работник в III квартале получал:
За десятилетие наибольший разрыв в оплате труда в Украине и Польше (основное направление трудовой миграции) достигал в начале 2015-го – 6 раз, тогда же украинцы стали чаще выезжать за границу для поиска работы.
Наименьший разрыв в зарплатах был в середине 2013 года (2,7 раза). Но такая разница все равно не останавливала желание трудоспособных людей ехать за границу.
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