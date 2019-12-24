0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 689 0

Нацбанк сравнил украинские зарплаты с европейскими

Нацбанк сравнил украинские зарплаты с европейскими

В третьем квартале 2019 года показатель средней зарплаты штатного работника в Украине достиг €382.

Об этом сообщает Экспертная платформа Нацбанка в FACEBOOK.

Читайте также: Доходы украинцев выросли на 60% за последние 2 года – Нацбанк

“Средняя зарплата штатного работника в Украине в 2019 году стала рекордной за все непростое десятилетие. Как ни считай – в гривне или в иной валюте”, – отмечают в НБУ.

Отток рабочей силы из Украины тоже достиг рекордной отметки: за 10 месяцев года, по оценкам НБУ, трудовые мигранты перевели в Украину $10,5 млрд (в прошлом году за этот период – $9,4 млрд).

Лучшие карты для валютообмена

При этом с июля поступления, которые центральный банк трактует как оплату труда за рубежом, составляют $1,12-1,17 млрд ежемесячно.

В регуляторе считают, что такая ситуация сложилась из-за сокращения разрыва в уровне зарплат со странами, куда традиционно направляется больше всего украинских заробитчан.

С конца 2016-го средние зарплаты в евроэквиваленте выросли:

  • в России лишь на 9%;
  • в Польше – на 18%;
  • в Чехии – на 20%;
  • в Украине – на 85% (благодаря спурту номинальных зарплат и ревальвации гривны).

Но отставание от соседних стран остается огромным.

Среднестатистический работник в III квартале получал:

  • в Чешской Республике – €1309 (в 3,4 раза больше, чем в Украине);
  • в Республике Польша – €1142 (в 3 раза)
  • в Российской Федерации – €636 (в 1,7 раза).

За десятилетие наибольший разрыв в оплате труда в Украине и Польше (основное направление трудовой миграции) достигал в начале 2015-го – 6 раз, тогда же украинцы стали чаще выезжать за границу для поиска работы.

Наименьший разрыв в зарплатах был в середине 2013 года (2,7 раза). Но такая разница все равно не останавливала желание трудоспособных людей ехать за границу.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.