Среди иностранцев-бизнесменов в Польше больше всего украинцев

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Польше среди 19 тысяч иностранцев, занимающихся собственным бизнесом, 4786 человек – граждане Украины. Это самая большая группа, она составляет 25% от общего количества.
Такие данные сообщает компания “Gremi personal” со ссылкой на официальную статистику Управления социального страхования Польши (ZUS – Zaklad Ubiezpieczen Spolecznych).
Сообщается, что больше всего украинцы открывают бизнес в сфере услуг, производства и строительства.
При этом данные общенационального Центрального реестра страховщиков показывают, что численность физических лиц, подлежащих пенсионному страхованию и страхованию по инвалидности и имеющих не польское гражданство, увеличилась с 65 000 человек (в декабре 2008 года) до 683 тысяч (в декабре 2019 г.).
То есть наблюдается более чем 10-кратное увеличение числа иностранцев в польской страховой системе за последнее десятилетие. И наибольшее число составляют украинцы.
Иностранцы, которые работают или ведут бизнес в Польше, так же как и польские граждане обязательно должны быть застрахованы и платить взносы в соответствующий фонд.
В Опольском воеводстве, например, граждане Украины составляют еще больший процент (45%) по отношению ко всем предпринимателям из-за рубежа.
Как прокомментировал эти тенденции эксперт по международному трудоустройству, владелец компании по аутстаффингу Gremi personal Евгений Кириченко:
“Аналитический департамент нашей компании проводит постоянный анализ миграционной политики Польши, и мы отмечаем, что польское правительство взяло курс именно на ассимиляцию трудовых мигрантов.
Один из факторов, чтобы украинцы приживались в Польше и не рассматривали возвращение на родину или переезд в другую страну – это комфортные условия для старта и ведения бизнеса иностранцами.
Законодательство Польши в плане регуляции бизнеса и налогового администрирования – стабильно. Вполне несложно иностранцу взять кредит в польском банке для открытия бизнеса. Плюс – более простая для украинцев адаптация к культуре и языку, чем в других странах”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт НБУ рассказал, как украинцам лучше хранить сбереженияВчера, 12:30 - 5220 7
В "Слуге народа" объяснили, когда в Украине кончится эпоха бедностиВчера, 15:10 - 1731 4
С января в Киеве устанавливают плату за ремонт домовых счетчиков водыВчера, 16:12 - 678 3
В Киеве планируют построить еще две новые линии метроВчера, 13:25 - 1537 3
Маркарова сообщила, как ускорить рост ВВП до 5-7%Вчера, 10:30 - 1026 2
Минэкономики не исключает девальвации гривныВчера, 11:28 - 14764 1
Эксперт НБУ рассказал, как украинцам лучше хранить сбереженияВчера, 12:30 - 5220 7
В 2020 году надо быть готовым к падению гривны - экспертВчера, 19:20 - 3537 2
В "Слуге народа" объяснили, когда в Украине кончится эпоха бедностиВчера, 15:10 - 1731 4
В Киеве планируют построить еще две новые линии метроВчера, 13:25 - 1537 3
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 3954 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2377 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2078
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1883 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 5583 3