Среди иностранцев-бизнесменов в Польше больше всего украинцев

В Польше среди 19 тысяч иностранцев, занимающихся собственным бизнесом, 4786 человек – граждане Украины. Это самая большая группа, она составляет 25% от общего количества.

Такие данные сообщает компания “Gremi personal” со ссылкой на официальную статистику Управления социального страхования Польши (ZUS – Zaklad Ubiezpieczen Spolecznych).

Сообщается, что больше всего украинцы открывают бизнес в сфере услуг, производства и строительства.

При этом данные общенационального Центрального реестра страховщиков показывают, что численность физических лиц, подлежащих пенсионному страхованию и страхованию по инвалидности и имеющих не польское гражданство, увеличилась с 65 000 человек (в декабре 2008 года) до 683 тысяч (в декабре 2019 г.).

То есть наблюдается более чем 10-кратное увеличение числа иностранцев в польской страховой системе за последнее десятилетие. И наибольшее число составляют украинцы.

Иностранцы, которые работают или ведут бизнес в Польше, так же как и польские граждане обязательно должны быть застрахованы и платить взносы в соответствующий фонд.

В Опольском воеводстве, например, граждане Украины составляют еще больший процент (45%) по отношению ко всем предпринимателям из-за рубежа.

Как прокомментировал эти тенденции эксперт по международному трудоустройству, владелец компании по аутстаффингу Gremi personal Евгений Кириченко:

“Аналитический департамент нашей компании проводит постоянный анализ миграционной политики Польши, и мы отмечаем, что польское правительство взяло курс именно на ассимиляцию трудовых мигрантов.

Один из факторов, чтобы украинцы приживались в Польше и не рассматривали возвращение на родину или переезд в другую страну – это комфортные условия для старта и ведения бизнеса иностранцами.

Законодательство Польши в плане регуляции бизнеса и налогового администрирования – стабильно. Вполне несложно иностранцу взять кредит в польском банке для открытия бизнеса. Плюс – более простая для украинцев адаптация к культуре и языку, чем в других странах”.