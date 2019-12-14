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Акции Tesla достигли исторического максимума

Акции Tesla достигли исторического максимума

Акции производителя электромобилей Tesla по итогам торгов в среду достигли абсолютного исторического максимума.

Сейчас они стоят 393,15 долларов за штуку, что означает оценку капитализации почти в 71 млрд долларов.

Впрочем, главе компании Илону Маску стоит благодарить не только своих работников, но и американских законодателей, которые продолжили льготы для покупателей Tesla на главном для компании рынке, сообщает CNBC.

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Год Tesla начался с радикального сокращения расходов на фоне логистического ада и огромных убытков по итогам первого квартала. Впрочем, уже к осени все проекты заработали так, как того хотел Илон Маск: построенная в Шанхае в рекордные сроки Gigafactory открылась, и даже подразделение солнечных панелей “ожило” и приносит прибыль. Рынок это заметил: за последние три месяца акции Tesla выросли в цене на 60%.

Особенно много внимания аналитики уделяют развитию бизнеса в Китае – сейчас это главный рынок электромобилей в мире. Как ожидается, массовое производство седана Model 3 на Gigafactory в Шанхае начнется не раньше следующего года, но от Tesla уже ждут переворота на местном рынке.

По материалам Телеканал новин 24
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