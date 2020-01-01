Прототип Nintendo Play Station продадут с аукциона

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Прототип Sony PlayStation — Nintendo Play Station с CD-ROM и слотом для картриджей, выставят на аукцион в феврале 2020 года.
Приставка Play Station была разработана совместно двумя японскими компаниями – Sony и Nintendo. На ней можно играть не только на картриджах Super Famicom, но и использовать CD-ROM.
Проект был закрыт в 1991 году из-за разногласий Nintendo и Sony. После этого Sony решила самостоятельно выпустить приставку уже с именем PlayStation.
Хозяином раритетного прототипа стал Терри Диболд, который купил в 2009 году приставку на распродаже. Его сын нашел приставку в 2015 году на чердаке и выставил фото в соцсети. Коллекционеры закидали его предложениями о покупке. Диболд и сын отказывались от продажи, хотя им предлагали 1,2 млн долларов. Они лишь посещали выставки, показывая прототип Play Station.
“Я не могу продолжать терять деньги, — говорит Диболд. — Я вложил много денег в разъезды по выставкам. Каждое путешествие, которое мы предприняли, стоило нам личных денег“.
“Мы отказались от 1,2 миллиона долларов, которые нам предлагали в Норвегии“, – добавил Диболд, при этом уверяя, что даже заплатив налоги с такой суммы и отдав половину сыну, он лишь погасит долги и даже не останется в плюсе.. Онлайн-аукцион начнется 27 февраля 2020 года, но начальная стоимость приставки определена не будет. Все должно решиться во время торгов.
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