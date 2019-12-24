Названы 7 самых удобных автомобилей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Эксперты провели исследование и выяснили, какие машины отличаются повышенными комфортом и удобством. Как выяснилось, в список попали машины бизнес-класса.
Читайте также: ТОП-15 самых дешевых автомобилей в Украине в 2019 году
Mercedes-Benz S-Class находится на первом месте. Также высоким комфортом способны похвастаться Rolls-Royce Phantom и ряд моделей от Range Rover.
Удобным салоном и лаконичным дизайном также отличается Porsche Macan. Помимо этого, весьма комфортными названы:
Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевлянам устанавливают счетчики, которые сами передают показатели15 ч. назад - 13859 15
Коммунальные услуги в Киеве с мая станут дорожеПозавчера, 16:28 - 3289 7
Киевляне смогут передать показания счетчиков через фотографииВчера, 10:13 - 4219 6
Ford инвестирует почти $1,5 млрд в свои два завода в Детройте и создаст 3000 рабочих мест22 ч. назад - 848 5
Среди иностранцев-бизнесменов в Польше больше всего украинцевПозавчера, 08:34 - 897 2
Киевлянам устанавливают счетчики, которые сами передают показатели15 ч. назад - 13859 15
С сегодняшнего дня начинают действовать новые счета для уплаты ЕСВ12 ч. назад - 8062
Курс наличного доллара10 ч. назад - 4606
Межбанк: большинство факторов играют в пользу гривны11 ч. назад - 2248
Назвали лучшие гибридные автомобили 2019 года17 ч. назад - 1801
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 4894 8
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2596 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2456 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2039 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 6008 3