Названы 7 самых удобных автомобилей

Эксперты провели исследование и выяснили, какие машины отличаются повышенными комфортом и удобством. Как выяснилось, в список попали машины бизнес-класса.

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Mercedes-Benz S-Class находится на первом месте. Также высоким комфортом способны похвастаться Rolls-Royce Phantom и ряд моделей от Range Rover.

Удобным салоном и лаконичным дизайном также отличается Porsche Macan. Помимо этого, весьма комфортными названы:

Mercedes S 350 d 4MATIC;

Lexus LS;

GENESIS G70;

Nissan Sentra.

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