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Названы 7 самых удобных автомобилей

Названы 7 самых удобных автомобилей

Эксперты провели исследование и выяснили, какие машины отличаются повышенными комфортом и удобством. Как выяснилось, в список попали машины бизнес-класса.

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Mercedes-Benz S-Class находится на первом месте. Также высоким комфортом способны похвастаться Rolls-Royce Phantom и ряд моделей от Range Rover.

Удобным салоном и лаконичным дизайном также отличается Porsche Macan. Помимо этого, весьма комфортными названы:

  • Mercedes S 350 d 4MATIC;
  • Lexus LS;
  • GENESIS G70;
  • Nissan Sentra.

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По материалам Лента.РУ
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