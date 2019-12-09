ТОП-15 самых дешевых автомобилей в Украине в 2019 году

Сегодня, чтобы позволить себе даже самый дешевый новый автомобиль, нужно иметь в кармане минимум $10 тысяч. И это при условии, что вы готовы ездить на машине, собранной на постсоветском пространстве.

Об этом свидетельствует анализ рынка, проведенный MMR.

Как отмечается в анализе, за «стального коня» европейской сборки придется отдать $11-12 тысяч. Поэтому портал составил собственный рейтинг авто, которые подпадают под ценовую категорию «до 300 000 грн» (цены указаны в гривне по состоянию на ноябрь 2019 года).

ТОП -15 бюджетных автомобилей в Украине:

Lada Granta – от 238 770 грн;

Ravon R2 – от 254 500 грн;

Renault Sandero – от 259 900 грн;

Chery Tiggo 2 – от 263 540 грн;

Ravon R4 – от 267 900 грн;

Jac J4 – от 268 800 грн;

Renault Logan – от 268 900 грн;

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Lada 4×4 – от 269 100 грн;

Ravon R3 – от 271 000 грн;

Peugeot 301 – от 280 000 грн;

FAW B30 – от 281 900 грн;

Citroen C1 – от 283 000 грн;

Lada Vesta – от 297 515 грн;

Citroen C-Elysee – от 298 000 грн;

Great Wall C30 от 299 900 грн.

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