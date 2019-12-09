ТОП-15 самых дешевых автомобилей в Украине в 2019 году

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сегодня, чтобы позволить себе даже самый дешевый новый автомобиль, нужно иметь в кармане минимум $10 тысяч. И это при условии, что вы готовы ездить на машине, собранной на постсоветском пространстве.
Об этом свидетельствует анализ рынка, проведенный MMR.
Как отмечается в анализе, за «стального коня» европейской сборки придется отдать $11-12 тысяч. Поэтому портал составил собственный рейтинг авто, которые подпадают под ценовую категорию «до 300 000 грн» (цены указаны в гривне по состоянию на ноябрь 2019 года).
Читайте также: Страны с самыми дорогими и самыми дешевыми автомобилями
Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский предлагает внести изменения в закон о децентрализацииВчера, 14:12 - 918 7
Украинцы спрогнозировали курс гривны в ближайшие полгода (опрос)12 ч. назад - 18149 2
Нафтогаз назвал цену на газ для украинцев в январеВчера, 10:02 - 1673 2
Объем наличных денег в Украине побил исторический рекордВчера, 13:06 - 6046 2
В Турции ввели новый налог для туристов9 ч. назад - 1148 1
Украинцы спрогнозировали курс гривны в ближайшие полгода (опрос)12 ч. назад - 18149 2
Стала известна стоимость Skoda RapidВчера, 20:20 - 16669
ТОП-5 способов получить бесплатное жилье в большом городе10 ч. назад - 4242
Условия назначения пенсий по случаю потери кормильцаВчера, 21:00 - 3619
Проект Трудового кодекса: украинцы рискуют потерять стаж2 ч. назад - 3296
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)Вчера, 11:15 - 297
Xiaomi представила новый электробайк из серии QicycleПозавчера, 13:10 - 381
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 800
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2598 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2422 1