ЕС продлил санкции против России

Евросоюз официально продлил экономические санкции против России 31 до июля 2020 года.

Соответствующее решение Совет Европы принял 19 декабря.

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Как говорится в сообщении, санкции ЕС применены против отдельных секторов российской экономики, в частности финансового, энергетического и оборонного.

В рамках экономических санкций ЕС 5 крупным русским госкомпаниям ограничивается доступ к финансовым рынкам ЕС. Также Евросоюз запрещает торговлю вооружением и товарами двойного назначения с Россией.

Санкции изначально были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на дестабилизирующие действия России против Украины. В сентябре 2014 года ЕС ужесточил эти санкции.