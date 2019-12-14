ЕС продлил санкции против России

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Евросоюз официально продлил экономические санкции против России 31 до июля 2020 года.
Соответствующее решение Совет Европы принял 19 декабря.
Читайте также: Кабмин инициирует новые санкции против России
Как говорится в сообщении, санкции ЕС применены против отдельных секторов российской экономики, в частности финансового, энергетического и оборонного.
В рамках экономических санкций ЕС 5 крупным русским госкомпаниям ограничивается доступ к финансовым рынкам ЕС. Также Евросоюз запрещает торговлю вооружением и товарами двойного назначения с Россией.
Санкции изначально были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на дестабилизирующие действия России против Украины. В сентябре 2014 года ЕС ужесточил эти санкции.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевлянам объяснили, откуда берутся дополнительные начисления в платежках9 ч. назад - 1485 11
Коломойский: «Все знают, что национализация была несправедливой»7 ч. назад - 1436 9
В следующем году возобновят обязательный техосмотр7 ч. назад - 4590 7
Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)8 ч. назад - 2915 6
Кабмин заморозил часть бюджетных выплат из-за нехватки денег6 ч. назад - 1298 5
В следующем году возобновят обязательный техосмотр7 ч. назад - 4590 7
Минимальный размер единого взноса меняется с 1 январяВчера, 17:03 - 4580 2
Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)8 ч. назад - 2915 6
Рекордно низкий курс покупки доллара заметили в Борисполе (фото)Вчера, 18:22 - 2377 2
Эксперты рассказали, у каких электрокаров быстрее изнашиваются батареиВчера, 22:26 - 1826 2
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1027
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 922
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1128
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3450 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3171 2