Boeing поставил последний самолет Boeing 737 Next Generation

Boeing передал последний самолет семейства Boeing 737 Next Generation заказчику — авиакомпании KLM. Утром, 19 декабря, авиалайнер приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол, совершив перегоночный рейс из Сиэтла.

Самолет выпущен в модификации 737-800, получил регистрацию PH-BCL и имя по названию птицы Red-crested Pochard (красноносый нырок).

В KLM отмечают, что в салоне установлен полностью новый интерьер с LED-освещением, большими полками для ручной клади, новыми сиденьями с регулируемыми подголовниками и USB-зарядками для каждого пассажира.

Сейчас флот KLM включает 52 самолета Boeing 737, все из которых входят в семейство Next Generation: 16 737-700, 31 737-800 и пять 737-900.

Поставка последнего Boeing 737 Next Generation должна была состояться раньше, однако летом во время сборки самолета производитель отбраковал произведенный подрядчиком — Spirit Aerosystems — фюзеляж и заказал новый.