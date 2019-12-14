NASA показала тест-драйв нового марсохода (видео)

Новый марсоход от Mars 2020 NASA прошел все проверки и сдал “экзамен по вождению”.

Mars 2020 совершил необходимые маневры и прокатился по небольшим рампам в Лаборатории реактивного движения Аэрокосмического управления США, сообщили в Лига.нет.

Теперь в июле-августе 2020 года его отправят на Марс, где сила притяжения – три восьмых от земной. Там марсоход будет искать признаки микробной жизни, а также анализировать климат и геологию, собирать образцы. Аппарат NASA должен приземлиться в кратере Джезеро 18 февраля 2021-го.

Сам марсоход износостойкий, весит 1 тонну. Он способен преодолеть около 200 метров в день и может принимать куда больше самостоятельных решений, чем любой из его предшественников.