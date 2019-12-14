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Nissan выпустит обновленную версию электрокара Leaf

Nissan выпустит обновленную версию электрокара Leaf

С февраля 2020 года компания Nissan выпустит на японский рынок обновленную версию электрокара Leaf.

Основные улучшения коснуться систем помощи водителю, пишет пресс-служба Nissan.

Судя из информации, система адаптивного круиз-контроля ProPILOT будет более плавно изменять скорость и тормозить, а также поддерживать заданную скорость на склонах и подъемах. Также улучшена функция парковки ProPILOT Park – время маневра сокращено на 20%.

Кроме того, электрокар получил улучшенную систему для слепых зон, разработанную для предотвращения столкновений при смене полос движения.

Среди прочего авто оборудовали системой Nissan Door to Door Navigation, которая отображает на карте ближайшие зарядные устройства. 9-дюймовый экран навигационной системы электромобиля NissanConnect теперь входит в стандартную комплектацию, предлагая лучший просмотр карт и меню, а также более удобный интерфейс.

Помимо стандартного Leaf/Leaf e+, дочерняя компания Nissan Autech Japan также обновила специальное издание Nissan Leaf Autech. В дополнение к новым функциям, описанным выше, Nissan Leaf Autech также будет иметь новый цвет кузова Aurora Flare Blue с крышей Super Black.

По материалам ТСН
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