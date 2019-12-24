Cколько и где украинцы зарабатывают в Польше - Rzeczpospolita

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Рабочие из Украины в Польше уже не дешевая рабочая сила. Только 6% украинцев готовы работать за минимальную ставку, и почти каждый десятый зарабатывает более 20 злотых в час (около 120 гривен) c вычетом налогов.
Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.
Строительство, транспорт и логистика: именно здесь работники из Украины зарабатывают больше всего – более 20 злотых в час или более 26,7 злотых (около 165 грн) без вычета налогов. Об этом говорят результаты исследования агентства занятости EWL и Центра Восточной Европы при Варшавском университете. Опрос показывает, что украинцам, занятым на строительных площадках, платят больше всего – почти шесть из десяти получают более 90 гривен в час (более 120 грн без вычета налогов), то есть почти 13 процентов украинцев в Польше зарабатывает более 120 гривен в час.
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В сфере транспорта и логистики этот показатель превышает 11%, и в целом каждый четвертый зарабатывает больше 90 гривен в час. В промышленном производстве, которое чаще всего выбирают украинцы, эта группа с наибольшим доходом составляет около 16 процентов.
Среди наиболее важных переменных, влияющих на размер заработной платы работников из Украины – время пребывания в Польше.
Польский язык знают около 80% респондентов опроса. Никто из сотрудников, свободно или очень хорошо владеющих польским языком, не зарабатывает минимальную почасовую ставку, а более половины получают более 120 гривен в час без вычета налога.
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