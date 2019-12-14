По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (26,575 млн и 19,758 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (34 и 36), максимальный курс продажи доллара 26,28 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,26-23,27 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 70 активных заявок по доллару на сумму 46,333 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,4000 – 7 777

23,3000 – 10 000

23,2800 – 10 000

23,2600 – 20 000

23,2500 – 10 000

23,2500 – 10 000

23,2500 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,2600 – 10 000

23,2700 – 30 000

23,2700 – 12 000

23,2700 – 70 000

23,2700 – 40 000

23,2700 – 37 000

23,2700 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,3495 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,2458 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.