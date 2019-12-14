Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (26,575 млн и 19,758 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (34 и 36), максимальный курс продажи доллара 26,28 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,26-23,27 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 70 активных заявок по доллару на сумму 46,333 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,4000 – 7 777
23,3000 – 10 000
23,2800 – 10 000
23,2600 – 20 000
23,2500 – 10 000
23,2500 – 10 000
23,2500 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,2600 – 10 000
23,2700 – 30 000
23,2700 – 12 000
23,2700 – 70 000
23,2700 – 40 000
23,2700 – 37 000
23,2700 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,3495 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,2458 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский предлагает уменьшить "земельные" нормы - до 10 тысяч гектаров в одни рукиВчера, 14:01 - 1097 22
Совет Нацбанка предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вкладаВчера, 13:03 - 6881 16
Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)4 ч. назад - 1545 7
В НБУ считают ситуацию в экономке Украины лучшей за годы независимостиВчера, 19:26 - 580 7
С 2010 года Украину покинули 4 миллиона человек - ДубилетВчера, 11:00 - 1337 7
Совет Нацбанка предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вкладаВчера, 13:03 - 6881 16
Минимальный размер единого взноса меняется с 1 январяВчера, 17:03 - 4278 2
Рекордно низкий курс покупки доллара заметили в Борисполе (фото)Вчера, 18:22 - 2172 1
В следующем году возобновят обязательный техосмотр2 ч. назад - 2026 5
Курс наличного доллараВчера, 12:35 - 1688
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 989
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 892
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1107
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3413 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3132 2