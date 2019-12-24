Рынок труда в Украине: назван самый распространенный возраст соискателей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Общемировая тенденция, которая не обошла стороной Украину, — старение персонала. Число украинцев в возрасте 40+ на рынке труда составляет сейчас больше половины, и эта цифра постоянно растет. В то же время, многие компании гонятся за молодыми специалистами, которых не хватает на всех.
Как пишет сайт Сегодня, Лариса Онипко, руководитель проекта “Премия HR-бренд Украина” hh.ua|grc говорит, что кадровый голод будет усиливаться, поэтому многие работодатели начинают работать с молодежью уже в школах, колледжах, институтах.
“Работодатели понимают, что кадровый голод будет усугубляться и дальше, поэтому начинают работать уже с молодежью. И это касается не только школьников старших классов, где есть профориентационные программы; уже начинают поддерживать заинтересованность молодежи к определенным знаниям, растят лояльную аудиторию еще со школы”, — говорит Онипко.
Читайте также: Почему украинцы увольняются с работы: назвали причины
Как сообщают специалисты, сейчас на рынке труда встретились представители четырех поколений: “бэби-бумеры”, поколения X, Y и Z.
Согласно анализу базы, на соискателей Y (люди в возрасте от 19 до 35 лет) приходится 58% всех размещенных резюме. Вторую по численности группу составляют “иксы” (люди в возрасте от 36 до 56 лет), на которых приходится 35% всех резюме. Наименее представлены на рынке труда “бэби-бумеры” (люди, родившиеся в период с 1943 по 1963 год, 56-76 лет) и Z (те, кто родился после 2000-х, люди младше 19 лет) — на этих кандидатов приходится 3% и 4% резюме соответственно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине 51% семей не имеют ни одного компьютера – исследования9 ч. назад - 1181 16
НДФЛ, ЕСВ и военный сбор объединят в один налог - Гетманцев8 ч. назад - 9194 13
Cколько и где украинцы зарабатывают в Польше - RzeczpospolitaВчера, 13:16 - 13060 7
В Украине в 2020 году хотят увеличить долю лоукостов до 45%6 ч. назад - 449 3
Может ли ФЛП для своей деятельности использовать счет физлица6 ч. назад - 3769 3
Дешевеют на глазах: какие автомобили обесцениваются быстрее всегоВчера, 21:07 - 61211 1
НДФЛ, ЕСВ и военный сбор объединят в один налог - Гетманцев8 ч. назад - 9194 13
Какие профессии самые перспективные - рейтинг LinkedInВчера, 19:17 - 4411
Может ли ФЛП для своей деятельности использовать счет физлица6 ч. назад - 3769 3
Наиболее прибыльные категории сельского хозяйстваВчера, 20:29 - 3551
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 5808 10
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2784 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2652 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2140 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 6434 3