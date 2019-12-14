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Китай отменяет пошлины на ряд товаров из США

Китай отменяет пошлины на ряд товаров из США

Китайские власти решили освободить от пошлин некоторые американские товары.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госсовет КНР.

Планируется, что официальное освобождение от пошлин ряда товаров из США состоится 26 декабря и будет действовать до 25 декабря 2020 года.

В первую партию второго списка вошли белое масло (бесцветная прозрачная жидкость, состоящая из смеси жидких углеводородов и полученная путем фракционирования сырой нефти), пищевой микрокристаллический парафин, полиэтилен высокой плотности, металлоцены, этилен-пропиленовый сополимер и некоторые другие товары.

В заявлении подчеркивается, что Комитет по таможенным сборам и тарифам будет составлять новые списки товаров, которые будут освобождаться от уплаты дополнительной пошлины, а также своевременно обнародует вторую партию второго списка товаров из США.

По материалам Корреспондент.net
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